محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن التعاقد مع بيرتراند تراوري لاعب ليون الفرنسي بشكل رسمي. وأصدر النادي الإنجليزي بياناً رسمياً أكد فيه التوصل لاتفاق مع ليون، بشأن انتقال تراوري للفيلا. ولم يكشف أستون فيلا عن أي تفاصيل تخص قيمة الصفقة أو مدة تعاقد اللاعب مع الفريق. Advertisements وسبق للاعب البوركينابي اللعب في فرق أياكس وتشيلسي الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى ليون منذ 3 أعوام، ولعب مع الفريق الفرنسي أكثر من 100 مباراة. وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا عن الصفقة: "نحن سعداء لأن بيرتراند اختار الانضمام إلى فيلا". واختتم المدير الفني لفيلا: "إنه لاعب يتمتع بموهبة هائلة وسيعزز خياراتنا الهجومية". ويلعب تراوري صاحب الـ25 عاماً في مركز الجناح الأيمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أستون فيلا يُعلن عن صفقة هجومية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.