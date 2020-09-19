عادل مصطفى لمصراوي: الأهلي تأثر بكورونا.. وفايلر استخدم أدواته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد عادل مصطفى، لاعب النادي الأهلي الأسبق، أن الفريق تأثر بفترة التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً الى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق نجح في استخدام الأدوات المتاحة له على مدار الموسم.

وتُوج الأهلي رسمياً بطلاً للدوري موسم 2019-2020 بعدما خسر الزمالك 1-0 من أسوان في الجولة الـ28 للمسابقة.

وقال عادل مصطفى في تصريحات لـ"الخليج 365" "الدور الأول الأهلي كان مميزاً ونجح في الابتعاد بالصدارة بفارق كبير من النقاط وبأداء رائع، الأهلي امتلك قائمة جيدة جداً، من وجهة نظري أقوى من قائمة 2005 التي كانت مع جوزيه".

وتابع "الأهلي حقق أرقام قياسية في الدور الأول وكان قادراً على تحطيم رقم جوزيه، لكن الفريق تأثر بسبب كورونا والتوقف الطويل، منحنى أداء الأهلي كان مرتفع، لكن بسبب كورونا وعوامل أخرى خاصة ممن كانوا يحاولون عرقلة مسيرة الفريق تأثر الفريق".

وشدد "لكن الأهلي دائما يستطيع التعامل مع كل الأمور لكي يصل للهدف الذي يسعى لتحقيقه".

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وأضاف "في مباريات الدور الثاني عانى الأهلي من غيابات عديدة وعجز في خط الهجوم خاصة بعد رحيل رمضان صبحي وإصابة حسين الشحات وإيقاف كهربا، لكن الأهلي أيضا نجح في تحقيق أرقام مميزة لكن بأداء أقل".

واستكمل "فايلر قاد الفريق بشكل جيد جداً، بالنسبة لي، أي مدرب سوف يتواجد في الأهلي حتى لو لم يكن صاحب اسم كبير سوف ينجح مع القلعة الحمراء، هناك أسماء حققت الكثير للأهلي ولم يكن يعرفها أحد، وهذا أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار".

وواصل "فايلر نجح في استخدام الأدوات التي معه بشكل جيد جداً خاصة في مباريات الدور الأول، الأمر اختلف في الدور الثاني لكن كان هناك فارق كبير من النقاط يسمح بالتجارب، أمامه في الفترة المقبلة وقت للإستعداد لأفريقيا".

وصرح "بعد توقف كورونا كان هناك تعديلات كثيرة في التشكيل لكن حالياً بعد معرفة المواعيد النهائية لأفريقيا، أصبح أمام الفريق والجهاز وقت مناسب للاستعداد والتدوير من أجل اراحة بعض اللاعبين وتجهيز أخريين".

واختتم "الأهلي بالطبع يحتاج لتصحيح بعض الأخطاء التي كانت واضحة ولن يستطيع أحد الوقوف أمامه بعد ذلك ويستطيع الحفاظ على الدوري لموسم جديد ويفوز باللقب للمرة السادسة على التوالي".