يوسف لمصراوي: ما حققه الأهلي يفخر به الجميع.. والموسم الماضي كان أصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن بطولة الدوري الموسم الحالي تُعد من الألقاب الغالية، مقدماً التهنئة لمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والجماهير على اللقب الجديد.

وتُوج الأهلي رسمياً بطلاً للدوري موسم 2019-2020 بعدما خسر الزمالك 1-0 من أسوان في الجولة الـ28 للمسابقة.

وقال محمد يوسف في تصريحات لـ"الخليج 365" "الأهلي تُوج بالدوري بفارق كبير جداً من النقاط، اكتساح للمنافسين، هذا الأمر فخر للجميع ونتاج مجهود موسم كبير".

Advertisements

وأكمل "هناك نسخ كانت أصعب بكل تأكيد، لكن يجب أن نبارك للاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير على ما تحقق هذا الموسم".

وواصل "موسم طويل للغاية بسبب توقف كورونا، كل اللاعبين ساهموا في تتويج الأهلي بنسب متفاوته، الجميع بذل مجهود كبير، ما يُميز الأهلي دائماً الحب الذي يجمع بين جميع من يعمل في المنظومة".

وشدد "الموسم الحالي الأهلي كان الأقرب منذ البداية بسبب الفارق الكبير مع أقرب منافسيك، أعتقد الموسم الماضي السعادة كانت أكبر لأن الفريق كان متأخراً ثم عاد وتصدر وفاز باللقب، نفس ما حدث في نسخة 97".

واختتم "يجب أن لا ننسى المصابين سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود، المصابين دائماً بعيد عن الأحداث ونتمنى عودتهم في أقرب وقت".