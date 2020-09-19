تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المتنوعة.

نستعرض في التقرير التالي أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها:

05:30 ـ طنطا vs نادي مصر ـ القناة الناقلة: Ontime sports 2

08:00 ـ الأهلي vs مصر للمقاصة ـ القناة الناقلة: Ontime sports 1

الدوري الإنجليزي

01:30 ـ إيفرتون vs ويست بروميتش ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

04:00 ـ ليدز يونايتد vs فولهام ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

06:30 ـ مانشستر يونايتد vs كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

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09:00 ـ آرسنال vs وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

الدوري الإسباني

04:00 ـ فياريال vs إيبار ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD

06:30 ـ خيتافي vs أوساسونا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD

09:00 ـ سيلتا فيجو vs فالنسيا ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 3 HD

الدوري الإيطالي

06:00 ـ فيرونتيا vs تورينو ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD

08:45 ـ هيلاس فيرونا vs روما ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD