رياضة | صراع فرنسي إيطالي على نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع فرنسي إيطالي على نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود صراع بين أندية أوروبية من أجل التعاقد مع ديلي آلي نجم توتنهام الإنجليزي.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يطمحان في الحصول على خدمات ديلي آلي في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فكرة رحيل ديلي آلي عن توتنهام أصبحت واردة جدًا مع إقتراب النادي اللندني من جلب نجمه السابق الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ديلي آلي البالغ من العمر 24 عامًا لم يعد بنفس الأهمية مع توتنهام بعد تراجع مستواه في المواسم الأخيرة.