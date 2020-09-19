رياضة | بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد الإسباني يعتبر اللاعب الوحيد في مركزه في حين لا يرغب مسئولو الملكي في عقد أي صفقات في الصيف الحالي بسبب الأزمة الإقتصادية الناتجة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قرر الإعتماد على النجم الشاب أنطونيو بلانكو كبديل لكاسيميرو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يكون بلانكو على مقاعد البدلاء في مباراة ريال سوسيداد وربما سيشارك بعد أن قضى 7 سنوات في أكاديمية النادي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد كان ينوي التعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي ولكن وجد مسئولو الملكي صعوبة في التعاقد معه ليتأجل ضم إلى صيف عام 2021.