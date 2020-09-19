رياضة | عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسؤولو النادي الأهلي في التعاقد مع كريم طارق، لاعب نادي بتروجيت والمعار لنادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتنافس الأهلي مع كل من الزمالك وبيراميدز، من أجل ضم كريم طارق خلال الصيف الجاري.

ولم يصل الأهلي لاتفاق رسمي مع نادي بتروجيت بشأن ضم كريم طارق، لكنه أقرب من الزمالك وبيراميدز لضم اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية، أن إدارة بتروجيت لن تقف أمام رغبة كريم طارق، وستوافق على العرض المالي الكبير.