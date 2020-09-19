رياضة | خطوة تفصل الأهلي عن أهم صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطوة تفصل الأهلي عن أهم صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع النجم الجزائري يوسف البلايلي، لاعب فريق أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وهناك تحركات قوية داخل القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت خلال الفترة الحالية.

ويتفاوض الأهلي حاليًا مع يوسف البلايلي، على المقابل المالي الذي سيتقاضاه اللاعب، بالإضافة إلى المقابل الذي طلبه أهلي جدة لترك اللاعب.

ويدعم حفيظ بلايلي، والد اللاعب يوسف بلايلي، فكرة انتقاله لصفوف المارد الأحمر، بشرط الاتفاق على المقابل المالي بين الطرفين.