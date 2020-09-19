شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بالجملة لبايرن ميونخ بعد اكتساحه لشالكه 8-0 في افتتاحية الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل حامل لقب الدوري الألماني، بايرن ميونخ، الموسم الجديد من المسابقة، وحقق فوزًا ساحقًا على حساب شالكه بنتيجة 8-0، ليحقق البافاري أرقامًا بالجملة.

وجاءت هذه النتيجة ليحقق بايرن ميونخ رقمًا قياسيًا في تاريخ البوندسليجا مع تحقيقه أكبر نتيجة فوز في مباراة افتتاحية لنسخة من المسابقة، محطمًا الرقم السابق المدون باسمه (ضد فيردر بريمن في 2016) واسم كيكرز أوفينباخ (ضد بايرن ميونخ في 1974) بنتيجة 6-0.

ويعد فوز بايرن هو أكبر فوز في مباراة افتتاحية لموسم من دوري على مستوى الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى، منذ عام 1955، وبالتحديد منذ فوز أتلتيكو مدريد على هيراكليس (8-0 أيضًا) في الدوري الإسباني.

ولعب الجناح المهاجم الألماني سيرجي جنابري دور البطولة في المباراة من خلال تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في أول 59 دقيقة من المباراة، وهو اللاعب صاحب الهدف الافتتاحي للمسابقة هذا الموسم ليحافظ على عادة لاعبي بايرن ميونخ بتسجيل الهدف الافتتاحي في أخر 8 نسخ من البوندسليجا بداية من نسخة موسم 2013/2014 ومرورًا بجميع النسخ حتى النسخة الحالية (2020/2021).

وتألق الوافد الجديد ليروي ساني في مباراته الأولى بقميص بايرن، والتي تصادفت أن تكون ضد فريقه السابق في البوندسليجا، فسجل هدفًا وصنع هدفين من أهداف فريقه الـ 8.

وأحرز الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف من أهداف فريقه الـ 8، ليعزز اللاعب من رقمه القياسي بالتسجيل في جميع المباريات الافتتاحية للموسم في البوندسليجا خلال أخر 12 موسم من المسابقة.

وسجل لاعب الوسط المهاجم جمال موسيالا هدفه الأول على الإطلاق بقميص بايرن وهدف الفريق الثامن في المباراة، ليكون خامس أصغر مسجل في تاريخ البوندسليجا وهو بعمر 17 عامًا و205 يومًا، والأصغر على الإطلاق من جانب نادي بايرن ميونخ.

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وبهذا الفوز يكون بايرن ميونخ فاز بآخر 22 مباراة لعبها في مختلف البطولات، محققًا سلسلة قياسية لم تتحقق على مستوى جميع أندية الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى سوى عن طريق ريال مدريد في ديسمبر 2014 (تحت قيادة كارلو أنشيلوتي).

وتلقى شالكه أقصى هزيمة له في الدوري الألماني للمرة الأولى منذ عام 1967، عندما خسر الفريق من بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 11-0.