شكرا لقرائتكم استاد القاهرة يقترب من استضافة مباراة مصر ضد توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب استاد القاهرة من استضافة مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها ١٢ نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس أمم أفريقيا علي أن يتم مخاطبة الجهات الأمنية للحصول علي الموافقة الرسمية علي أن يكون استاد الجيش ببرج العرب هو الملعب البديل علي ان يتم تحديد الأعداد الجماهيرية التي تحضر اللقاء والتي لن تزيد في جميع الأحوال عن 2000 مشجع بسبب انتشار فيروس كورونا علي أن يتم اتباع الإجراءات الاحترازية خلال المباراة ومنها التباعد بين الجماهير وقياس درجة الحرارة.

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، برئاسة عمرو الجنايني بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي حضور أعداد قليلة من الجماهير لمباراة منتخب مصر أمام توجو المحدد لها 12 نوفمبر المقبل، فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022.

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قرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة