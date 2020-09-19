شكرا لقرائتكم خبر عن "خطاب التكليف والعقد" يمنعان خماسية الجبلاية من نشر خطابات الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، الاتهامات التى توجه لهم بإخفاء الخطابات التى يرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو تعمد عدم نشرها، وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن خطاب التكليف من الفيفا وكذلك العقد الذى وقعته اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد، يحظران نشر أى خطابات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مضيفا أن خطاب التكليف أيضًا ينص على أحقية الفيفا في عمل تقييم شامل للجنة بصورة شهرية من أجل الوقوف على مستوى أعضائها في إدارة الاتحاد.

من ناحية أخرى، تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة ممر شرفى لفريق الأهلى عند حسم فوزه بدرع الدورى الممتاز هذا الموسم، حال تعذر تسليم درع الدورى له فى احتفالية داخل الملعب لأسباب تسويقية تتعلق بالشركة الراعية، وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية تتجه لإقامة ممر شرفى للأهلى من جانب المنافسين عن طريق مطالبة مراقب المباراة لهم بذلك، موضحين أن السيناريو الأول يتمثل في إقامة ممر شرفي في المباريات المتبقية للأهلي بعد حسمه الدوري بشكل رسمى، أما الثاني فيتمثل في إقامة ممر شرفي في المباراة الأخيرة فقط للفريق الأحمر بالبطولة المحلية.

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