شكرا لقرائتكم طنطا يستدرج نادي مصر في معركة القاع بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز حيث يستضيف طنطا نظيره نادى مصر في الخامسة والنصف عصراً على ستاد طنطا الرياضى في مواجهة مثيرة يدخلها الفريقين بحثاً عن النجاة من دوامة الهبوط للقسم الثانى ، وخسر أبناء السيد البدوى من أسوان برباعية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما سقط نادى مصر أمام المقاصة بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويقبع طنطا في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً فيما يحتل نادى مصر في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"رضا عبد العال" بعد توليه مسئولية تدريب طنطا خلفاً لأيمن المزين الذى رحل عن تدريب الفريق للمرة الثانية عقب رباعية أسوان ويسعى رضا عبد العال لترك بصمة جيدة مع فريقه ، في المقابل يظهر طارق عبد الله مديراً فنياً لنادى مصر لأول مرة الليلة عقب اعتذار خالد جلال عن الاستمرار في منصبه بعد الخسارة من المقاصة بثلاثية ، ويسعى للتمسك بالأمل الأخير للبقاء في دوري الأضواء والشهرة.

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ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام نادى مصر مكون من :"علي فرج ، محمود منصور، محمود مسعود، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي ، حسام غالي، محمود كابونجا، أحمد الشناوي ، أحمد سعيد أوكا، أحمد فهمي، هاني رشدي".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام طنطا مكون من :"عصام ثروت - علاء عطا – أحمد يوسف – محمود شبانه – شريف أشرف - ويليس الفيس – هشام عبد الحميد – مؤمن إبراهيم – أحمد الشيخ - كليف – رضا الويشي".