شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى اليوم السبت فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاحد على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث يخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن مختار مختار قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق استعدادا للمباراة .

وعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات الجونة الأخيرة بالدوري من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل مباراة الفريقين، لاسيما فى ظل تواجد جهاز فنى جديد للجونة بقيادة رضا شحاته بعد رحيل البرتغالى بيدرو بارنى لسوء النتائج وتلقى الفريق هزيمة من سموحة بهدفين مقابل هدف بملعبه فى أخر مباراة مما يزيد من صعوبة اللقاء.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الاحد على ستاد القاهرة الدولى بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز التى أنتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد.

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ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق 9 مباريات خسر 6 لقاءات وفاز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد ،حيث تعادل مع الاهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من انبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد .

ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 5 أهداف.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.