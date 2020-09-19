رياضة | فينيسيوس جونيور يعود لقميصه الجديد بعد رحيل بيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 06:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر فينيسيوس جونيور يعود لقميصه الجديد بعد رحيل بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إلى إرتداء رقمه المُفضل إعتباراً من الموسم الجديد 2020-2021.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر جونيور صورة له وهو يلعب بالقميص رقم 20 في نادي فلامنجو البرازيلي والذي كان يلعب له قبل الريال.

وعلق اللاعب على الصورة كاتباً رقم 20 مرة جديدة في إشارة واحدة منه لإرتداءه نفس الرقم مع الريال الموسم الجاري.

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وحصل فينيسيوس جونيور على رقم 20 بعد أن تنازل عنه ماركو أسينسيو وتركه لإرتداء رقم 11 بدلاً من الويلزي جاريث بيل الذي إنتقل لتوتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.

وسبق وأن إنضم فينيسيوس للريال صيف العام 2018 قادماً من فلامنجو البرازيلي في صفقة كلفت خزائن النادي وقتها 45 مليون يورو.

وارتدى البرازيلي القميص رقم 28، في الموسم الأول له مع كتيبة زين الدين زيدان قبل أن يحصل على رقم 25 في الموسم الماضي.