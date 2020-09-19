شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يجرى تحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة إنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو لـ "رابيد تيست" اليوم السبت تنفيذاً لبروتوكول إتحاد الكرة بإجراء هذا التحليل قبل 48 ساعة من أى مباراة ، ويستعد الدراويش لمواجهة انبى المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام، ويعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على رفع الحمل البدنى للدراويش فى التدريبات اليومية بعدما لاحظ انخفاض معدل اللياقة البدنية لأغلب اللاعبين

ويستعيد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه أسامة إبراهيم أمام الفريق البترولى بعد انتهاء الايقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة بعدما حصل على الانذار الثالث خلال مشاركته بمباراة الأهلى التى خسرها الدراويش بثلاثية دون رد فى الجولة 26 للمسابقة.