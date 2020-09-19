نجم أسوان: هدفنا البقاء في الدوري وكشري مدرب مجتهد

أعرب محمد مرسي، صانع ألعاب أسوان، عن سعادته بعد الفوز الثمين الذى حققه فريقه على حساب الزمالك بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وعن أحمد كشرى، مدرب الفريق، قال، أنه مدرب محترم ومجتهد، ومنحنى الثقة وساعد الفريق على تقديم أداء ومستوي أكثر من رائع، ونستحق أكثر من ذلك، وكان هدفنا الثلاث نقاط للبقاء

بالدورى، وأوجه الشكر لباقي زملائي في الفريق للمجهود الذي بذله للخروج من المباراة بالثلاث نقاط .

وأكد مرسي، أنه توقع الفوزعلى الزمالك، مشيراً إلى ان الفريق لديه هدف وحيد هو البقاء في وأتمنى أن نكون موفقين فى المباريات المقبلة.