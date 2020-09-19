رياضة | خطوة واحدة تفصل ليفربول عن الصفقة الثالثة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل ليفربول عن الصفقة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن عن إقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من الحصول على خدمات الصفقة الثالثة للريدز وذلك بعد التعاقد مع صفقتين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة " سكاي سبورتس " العالمية أن مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي دييجو جوتا سيخضع للكشف الطبي في ميلوود اليوم السبت تمهيداً للإنتقال رسمياً لصفوف حامل لقب البريميرليج خاصةً بعد أن أبدى رغبته في الدفاع عن ألوان الريدز.

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في الوقت الذي قالت فيه الشبكة أيضاً أن الناديين قد توصلا بالفعل إلى إتفاق يقضي بإنتقال اللاعب مع الإنتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالرسوم المالية لتلك الصفقة.

وبمجرد إجتياز اللاعب للكشف الطبي بنجاح سيتم الإعلان رسمياً عن الصفقة لتكون الثانية في أقل من 24 ساعة بعد الحصول على خدمات الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني.

فيما ستكون الصفقة الثالثة التي تنتقل للفريق هذا الموسم بعد الحصول على خدمات الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس وألكانتارا.