شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. 450 ألف دولار تعطل تعاقد الزمالك مع فيريرا.. وجروس يوقع شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار متابعة الخليج 365 بشكل لحظي لكل ما هو جديد في ملف تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي جديد، تعطلت فجأة صفقة تولي البرتغالي فيريرا قيادة تدريب الزمالك بعد تمسكه بمبلغ 450 ألف دولار شهريا هو ومعاونيه، ورفض تماما تقليل المبلغ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وقبل ساعة واحدة من الآن كان المدرب البرتغالي فيريرا أقرب لتولي المهمة الفنية للقافلة البيضاء، بعد التواصل معه عبر تطبيق زووم لساعات، غير أن التطور المفاجئ المتعلق بقيمة العقد، عطل إتمام التعاقد مع المدرب السابق للأبيض.

واعتبر الزمالك المبلغ الذي طلبه فيريرا مبالغاً فيه، لتعود المفاوضات مع السويسري جروس مرة أخرى، والذي اشترط فقط عدم تدخل أحد في اختصاصاته وسيكون توقيع العقد لمدة شهرين فقط.