شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين محمود علاء ومصور مباراة الزمالك وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مشادة بين محمود علاء مدافع الزمالك وأحد مصورى التليفزيون المختصين بنقل مباراة أسوان، والتى أقيمت بالجولة 28 من الدورى، والتى انتهت بفوز أسوان بهدف نظيف وأسفرت عن تتويج الأهلى بدرع الدورى. Advertisements ووقعت المشادة أثناء خروج الفريقين من أرض الملعب عقب المباراة، وتم احتواء الموقف سريعا بعد تدخل لاعبي ومسئولى الفريقين. وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام أسوان اليوم فى المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، وتوج الأهلى بلقب الدورى بناءا على خسارة الزمالك، حيث زاد الفارق بين الأهلي والزمالك إلى 16 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من الزمالك عقب نهاية الموسم بسبب انسحاب الزمالك أمام الأهلى، ويتبقى للزمالك 6 مباريات فقط فى الدورى.

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