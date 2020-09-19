شكرا لقرائتكم خبر عن كبار الزمالك يعقدون اجتماعاً باللاعبين عقب الخسارة من أسوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد لاعبو الزمالك جلسة مع بعضهم البعض في غرفة الملابس باستاد القاهرة عقب الخسارة من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ ٢٨ للدوري ، والتي اسفرت نتيجتها عن حسم الأهلي لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه.
وتحدث كبار الفريق مع جميع اللاعبين، وأكدوا لهم أن الخسارة اليوم غير مستحقة، ولا يجوز ان يتلقي فريق الزمالك خسارة من فريق يصارع على الهبوط في ظل امتلاكه عددا كبيراً من النجوم.
واتفق اللاعبون على التكاتف للعودة لطريق الانتصارات، وطمأنة الجماهير قبل مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها منتصف أكتوبر المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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