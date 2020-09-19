مجدي عبد الغني: درع الدوري مكانه الطبيعي في الجزيرة.. والأهلي طموحه أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ مجدي عبدالغني، نجم ناديي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، النادي الأهلي بالتتويج بدرع الدوري الممتاز رقم 42 في تاريخه وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «درع الدوري عارف نفسه ومكانه الطبيعي في الجزيرة». وأضاف: «عندما يخسر الأهلي النقاط يكون لدي كامل الثقة أن الأهلي سيعود للصدراة وسيحسم اللقب بكل تأكيد وأطالب اتحاد الكرة بتسليم الدرع للأحمر مبكرًا». وتابع: «الأهلي حاليًا أصبح يركز في إفريقيا وأنا لو مكان فايلر مدرب الأهلي سأقوم بلعب باقي مباريات الدوري بالناشئين منحهم الفرصة وتجهيز الأساسيين لمباريات إفريقيا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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