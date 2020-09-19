مجدي عبد الغني: حسام حسن رفض تسديد ضربة الجزاء أمام هولندا في كأس العالم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد عبدالغني، نجم ناديي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقًا، عن كواليس صعود منتخب جيل 90 بقيادة الراحل محمود الجوهري إلى كأس العالم.
وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الكابتن الجوهري كان يمنحنا دفعات قوية وكان دائما يصدر لنا الثقة للصعود إلى كأس العالم».
وأضاف: «بعد مباراة هولندا، سمعنا أن الشعب المصري كله كان في الشارع للإحتفال بالمنتخب».
وتابع: «كنت رقم 1 في اختيارات الجوهري والكابتن هاني رمزي كان رقم 2، والموقف كان صعب للغاية ولكن كانت لدي الثقة رغم خوف الجميع».
وشدد: «حسام حسن رفض تسديد ضربة الجزاء في لقاء هولندا والموقف كان صعب للغاية»
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