شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبدالرسول يحكي كواليس تدخل «الخطيب» لانضمامه إلى منتخب الجوهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث هشام عبدالرسول، نجم الكرة المصرية سابقًا، عن كواليس تدخل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي حاليًا ونجم الكرة المصرية سابقًا، لإنضمامه إلى منتخب مصر 90 تحت قيادة الراحل محمود الجوهري.

وقال هشام عبدالرسول خلال استضافته ببرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «محمود الخطيب قام بترشيحي للإنضمام إلى منتخب مصر».

وتابع: «الجوهري قام باستدعائي للانضمام لمنتخب مصر في نهاية عام 88».

وأضاف: الجوهري قابلني وتحدث معي فور إنضمامي إلى المنتخب وأشاد بمسوايا والثنائي طه بصري وحازم كرم استقبلوني وكان لهم فضل كبير«.