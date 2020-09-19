شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالسلام يوافق علي انتقال إيهاب جلال لبيراميدز: لو كانت رغبته سنساعده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة انه لن يمانع في رحيل ايهاب جلال المدير الفني للفريق إلى نادي بيراميدز اذا كانت هذه رغبته.
وقال في تصريحات تليفزيونية لسيف زاهر انه سيجتمع مع ايهاب جلال في نهاية الموسم وإذا طلب الرحيل لبيراميدز سنوافق حتي لا نقف امام مستقبله ورزقه خصوصا وان جلال مدرب رائع ومن حقه خوض تجربة احترافية. اذا كانت هذه رغبته سنساعده.
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