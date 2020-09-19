شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة: الأهلي وبيراميدز لم يطلبا التعاقد مع محمد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة أن الأهلي وبيراميدز لم يطلبا التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الفريق.

وقال في تصريحات تليفزيونية مع سيف زاهر لم نتلقى أي طلب شفوي أو رسمي من الاهلي أو بيراميدز لضم ابراهيم.

وتابع: اللاعب أبلغنا ان هناك عروض خليجية ستاتي لكن حتي هذه اللحظة لم نتلقي أي عرض خليجي أيضا لإبراهيم.