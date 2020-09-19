شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة: الأهلي وبيراميدز لم يطلبا التعاقد مع محمد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة أن الأهلي وبيراميدز لم يطلبا التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الفريق.
وقال في تصريحات تليفزيونية مع سيف زاهر لم نتلقى أي طلب شفوي أو رسمي من الاهلي أو بيراميدز لضم ابراهيم.
وتابع: اللاعب أبلغنا ان هناك عروض خليجية ستاتي لكن حتي هذه اللحظة لم نتلقي أي عرض خليجي أيضا لإبراهيم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,641
-
تعافي
87,158
-
وفيات
5,715
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المقاصة: الأهلي وبيراميدز لم يطلبا التعاقد مع محمد إبراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.