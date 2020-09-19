شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلي متعود علي الفوز بدرع الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر أن الأهلي استحق الفوز بدرع الدوري الممتاز وحصل على البطولة بذراعه وبمجهوده. وقال زاهر إن الأهلي متعود على الفوز بالدرع لأن الدوري هو بطولته المفضلة التي يحسمها دائما. واعتبر أن الأهلي كان الأفضل من بداية الموسم والنهاية صبت في صالح الفريق الأقوى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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