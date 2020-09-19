شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يوجه رسالة ناريه لشوبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، رسالة للاعلامي أحمد شوبير . وقال أحمد جمال: «رسالتي لأحمد شوبير أن جمهور الزمالك مش بيتضحك عليه وإذا كان هناك أمور خلال ١٥ سنة كانت بتتعمل أزاي مع الزمالك هنكشفها للجماهير في الفترة المقبلة. وتابع قائلا :«الزمالك خط أحمر.. أنا بهاجم الإعلامي أحمد شوبير وليس شخص أحمد شوبير» الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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