شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يطالب وزير الرياضة بالتدخل لإنقاذ الزمالك والأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيطالب وزير الشباب والرياضة بضرورة منح لاعبي الاهلي والزمالك وبيراميدز راحة كافية قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وقال في تصريحات لقناة الزمالك الاعلامي خالد الغندور :«بعض مباراة طنطا لا نريد أن نخوض أي مباريات من أجل تجهيز اللاعبين في الفترة المقبلة لمباريات دوري الابطال الافريقي».

وتابع: «سنعلن غدا عن المدير الفني الجديد على أن يصل إلى القاهرة بعد غدا الأحد موضحا أنه تم حصر الاسماء المرشحة لتدريب الفريق بين فيريرا وجروس وسيتم الاختيار بينهم