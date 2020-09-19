شكرا لقرائتكم رئيس المقاصة: ممر شرفي للأهلي غدا حال موافقة الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، النادي الأهلي بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم، بدرع بطولة الدوري المصري للمرة ال42 في تاريخه.

وقال محمد عبدالسلام في تصريحات عبر برنامج "ملعب اون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية "اون تايم سبورتس" "مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، على التتويج بطولة الدوري"، مؤكدا :" سوف نقيم ممر شرفي للاهلي في مباراة الغد".

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء يوم السبت، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار إلى انه لا توجد أية عروض رسمية لمحمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي"، مؤكدا "لم نتلق أية عروض رسمية ولم نحدد سعر بيع اللاعب".

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وأوضح "لم نحدد تسعيرة بيع اللاعب حتى الآن وذلك كلام سوشيال ميديا ولم ندلي بمثل تلك التصريحات نهائيًا".

وأكمل: "هناك بعض الأندية الخليجية التي تسعى للتعاقد مع محمد ابراهيم، ولكن لم نتلقى أية عروض رسمية".

وعن مصير ايهاب جلال، المدير الفني للمقاصة، قال :"ايهاب جلال، مستمر مع الفريق في نهاية الموسم، ولم نفاتحه حتى الان بشأن استمراره مع الفريق الموسم المقبل".

وواصل :"سوف نعقد جلسة مع المدرب في نهاية الموسم، لحسم مصيره"، مؤكدا :"اذا كان عرض بيراميدز، لايهاب جلال، مغري للغاية، لن نقف في طريقه، حتى ولو كان يرتبط معنا بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة".