شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: درع الدوري مكانه الطبيعي في الجزيرة.. والأهلي طموحه إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ مجدي عبدالغني، نجم ناديي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقًا، النادي الأهلي بالتتويج بدرع الدوري الممتاز رقم 42 في تاريخه

وأكد مجدي عبدالغني في تلفزيونية: "درع الدوري عارف نفسه ومكانه الطبيعي في الجزيرة وعندما يخسر الأهلي النقاط يكون لدي كامل الثقة أن الأهلي سيعود للصدراة وسيحسم اللقب بكل تأكيد وأطالب اتحاد الكرة بتسليم الدرع للأحمر مبكرًا".

وتابع: "الأهلي حاليًا أصبح يركز في إفريقيا وأنا لو مكان فايلر مدرب الأهلي سأقوم بلعب باقي مباريات الدوري بالناشئين منحهم الفرصة وتجهيز الأساسيين لمباريات إفريقيا".

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تحدث نجم الأهلي سابقًا، عن كواليس صعود منتخب جيل 90 بقيادة الراحل محمود الجوهري إلى كأس العالم قائلا:"لكابتن الجوهري كان يمنحنا دفعات قوية وكان دائما يصدر لنا الثقة للصعود إلى كأس العالم".

وأضاف: "بعد مباراة هولندا، سمعنا أن الشعب المصري كله كان في الشارع للإحتفال بالمنتخب كنت رقم 1 في اختيارات الجوهري والكابتن هاني رمزي كان رقم 2، والموقف كان صعب للغاية ولكن كانت لدي الثقة رغم خوف الجميع".

وشدد: "حسام حسن رفض تسديد ضربة الجزاء في لقاء هولندا والموقف كان صعب للغاية"