الامارات | الإمارات تستضيف ودية العراق وعمان في أكتوبر المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف ودية العراق وعمان في أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الموقع الرسمي، للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن منتخبي العراق وعمان سيخوضان مباراة ودية في الإمارات، يوم 13 أكتوبر المقبل، ضمن الاستعدادات الجارية لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023.
وقال الموقع أمس: «سيتم التنسيق بخصوص الملعب، وتوقيت المباراة»، مضيفاً: «تمت مخاطبة الاتحاد الأوزبكي، أيضاً، لإقامة مباراة ودية ثانية، تقام في 17 من أكتوبر المقبل، بانتظار اعتمادها رسمياً».
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