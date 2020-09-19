الامارات | النسخة 13 لـ «محاربي الإمارات» في دبي 25 الجاري

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شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة 13 لـ «محاربي الإمارات» في دبي 25 الجاري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» لفنون القتال المختلط عن تنظيم النسخة 13 في دبي، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2015، وتقام 25 الجاري بقاعة «الروتندا» بفندق سيزر بالاس بجزيرة بلو ووترز، بتنظيم بالمز الرياضية.
وتشهد هذه النسخة نزالاً في أوزان مختلفة، ويتنافس في النزال الرئيسي بطل محاربي الإمارات الحالي لوزن الثقيل البريطاني تشي لويس باري عن لقبه ضد البرازيلي المخضرم فابيو مالدونادو.
وقال رئيس اللجنة المنظمة ومدير عام شركة بالمز الرياضية فؤاد درويش في تصريح صحافي: «لا شك أن استضافة النسخة 13 من البطولة في دبي خطوة مهمة وعلامة فارقة.
وأكد أن المقاتلين المشاركين في البطولة والأطقم التدريبية المساندة لهم سيخضعون إلى أربعة فحوص «كوفيد-19».
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