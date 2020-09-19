الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمديد

عرضت إدارة نادٍ، على نجم الفريق، تمديد عقده مع زيادة راتبه، رغم أن عقده يتبقى فيه عامان، لكن اللاعب طلب من الإدارة تأجيل ملف تمديد العقد في الوقت الحالي.

هواة

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طلبت إدارة أحد أندية الدرجة الأولى، من مدرب الفريق الأول، ضماناً بنيل إحدى بطاقتي اللعب في كأس رئيس الدولة، المخصصة لأندية الهواة، للاستمرار في قيادته الفريق ببطولة الدوري.

أصوات

قال إداري للعبة جماعية إنه كان مصيباً في حشد الأصوات التي قادت إلى تعيين رئيس مجلس إدارة النادي الحالي، بعد أن أوفى بوعوده التي قطعها على نفسه، بدعم لعبته بما يمكنه من إحراز الألقاب.

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