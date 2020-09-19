الامارات | كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في ضيافة سردينيا الإيطالية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في ضيافة سردينيا الإيطالية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، عصر اليوم، سباق كأس زايد لمسافة 2400 متر من فئة القوائم، وكأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وخصصت الجولة التاسعة لكأس زايد للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، وتبلغ جائزته 25.300 يورو، وتشارك فيه 7 خيول. ومن أبرز المرشحين للقب «رامز العزيز» لمانويلا ديفارو، وبإشراف اندو بوتي وبقيادة أنطونيو فريزو.

وينافس في اللقب «زفيرو دو لوتوا» بقيادة جيافينو سانا، و«زيودوتو» بقيادة اندريا فيللي، و«اورجانو دي شيا» بقيادة انجيليو سيتي، و«انترس ديل ما» بقيادة مياكول اراس، و«زفيرو دي شيا» بقيادة باسوكويل سالس، و«زو دو غاليريا» بقيادة ماريو سانا.

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ويجتمع لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6.600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة) لدعم صغار المربين والملاك، 15 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، وتبدو الحظوظ متساوية نسبة لتقارب مستويات الخيول.

ويتقدم المتنافسين «الطويل» بقيادة جيافينو سانا، و«انوار باي مونيا» بقيادة ماريو سانا، و«بيل شات سار» بقيادة اندريا فريزو، و«بونريفي» بقيادة أنطونيو فريزو، و«بيلاد» بقيادة الساندرو فيوري، و«بولو دو اولي» بقيادة أنجلو سيتي.

تقام اليوم أيضاً منافسات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر.

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