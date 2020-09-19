الامارات | البطائح يطلب من جمهوره تعويض الغياب عن المدرجات بـ «الدعاء للفريق»

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يطلب من جمهوره تعويض الغياب عن المدرجات بـ «الدعاء للفريق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب مدير فريق البطائح لكرة الصالات، عبدالعزيز المازمي، من أنصار النادي الدعاء للفريق، لتعويض غيابهم عن المدرجات، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن البطائح يتطلع إلى الفوز بالنهائي الرابع، خلال العام الجاري، بعدما كان قد ظفر بكأس الإمارات، وكأس الاتحاد، وكأس دورة خورفكان الدولية، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ النادي.

ويتقابل البطائح مع ضيفه خورفكان، غداً، في دور «البلاي أوف» لدوري الصالات، على أن تقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في صالة خورفكان. وقال المازمي، لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنى أن تسعفنا خبرتنا لتحقيق اللقب، لذلك فقد تم تجهيز الفريق بشكل كامل، من خلال إقامة معسكرين تدريبيين، على فترتين». وأضاف: «خضنا

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أربع مباريات ودية، أمام الحمرية ومليحة والنصر واتحاد كلباء، وكانت تجارب فنية مميزة، استفاد منها الفريق بشكل كبير، ونتمنى ترجمتها في المباريات المقبلة».

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