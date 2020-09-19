شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا: كنت أتمنى التواجد معكم.. مبروك التتويج الـ42 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مؤمن زكريا لاعب الأهلى، على تهنئة فريقه وزملائه بالفريق بعد التتويج رسميًا بلقب الدورى للموسم الحالى 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، وذلك بعد أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدورى، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وكتب مؤمن عبر صفحته على فيس بوك، قائلاً: "كنت أتمنى التواجد معكم فى مثل هذه اللحظات كما توعدت ولكن القدر له رأى آخر.. الحمد لله على كل شيء.. مبروك التتويج الـ42.. ادعوا الله الشفاء العاجل".



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هزيمة الزمالك من أسوان أوقفت رصيده عند النقطة 55، ليتوج الأهلى باللقب رقم 42 فى تاريخه، نظرًا لصعوبة وصول أى فريق للنقطة 72 حتى فى حالة تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالمسابقة، فى ظل خصم 3 نقاط من الزمالك فى نهاية الموسم للانسحاب امام الاهلي، ومتبقى للزمالك 6 مباريات فقط.

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ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري، وتضم قائمة المارد الأحمر 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدى فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

وشهدت قائمة الأهلى لمباراة المقاصة دخول ياسر إبراهيم بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن مباراة الإتحاد السكندرى الأخيرة بالدورى التى انتهت بالتعادل السلبى، كما شهدت القائمة دخول حسين الشحات بعد تعافيه من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أسابيع كما دخل الحارس الصاعد حمزة علاء لتعويض غياب على لطفى الذى لم يتماثل بعد من فيروس كورونا.