شكرا لقرائتكم جاريث بيل يستقل طائرة خاصة للسفر إلى لندن للانضمام لتوتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقل النجم الويلزى جاريث بيل طائرة خاصة من العاصمة الإسبانية مدريد إلى العاصمة الإنجليزية لندن، من أجل إكمال انتقاله إلى صفوف توتنهام هوتسبير قادمًا من ريال مدريد هذا الصيف، حيث سيوقع اللاعب المخضرم لمدة موسم معارًا من النادى الملكي.

ألقت صحيفة "صن" الإنجليزية الضوء على الطائرة التى استقلها بيل للوصول إلى لندن، والتى أرسلها لها دانييل ليفى رئيس نادى توتنهام، بعد أن استخدمتها الملكة الشهر الماضي.

سافر الويلزى مع زميله فى الفريق سيرجيو ريجيلون، حيث سيوقع كلاهما على عقود انتقالهما للسبيرز، فيما سيوقع الأخير على عقد طويل الأمد، ويعود بيل إلى لندن بعد أن كان فى توتنهام بين عامى 2007 و2013.

الطائرة تحمل اسم Embraer Legacy 600 وتتضمن أقصى قدر من الراحة لما يصل إلى 16 راكبًا، وكان من الممكن أن يستمتع بيل وريجيلون بوجبة غداء أثناء الطيران على ارتفاع 40 ألف قدم.

الطائرة التى أرسلها مالك توتنهام استخدمتها ملكة بريطانيا الشهر الماضي، وتتميز بثلاث مناطق - جميعها مهيأة لتوفير الراحة من الدرجة الأولى، وتتميز الطائرة المملوكة لرئيس توتنهام، بمقاعد جلدية كبيرة مع طاولات خشبية مصقولة وعدد كبير من خيارات الطعام، وهى قادرة على الطيران بسرعة 490 ميلاً فى الساعة.

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تتميز Legacy بتصميم داخلى فسيح، بينما يمكن للركاب الاستمتاع ببعض وسائل الترفيه فى الهواء مع جهازى تلفزيون بشاشة كبيرة.

وسيعود بيل إلى النادى اللننى حيث أمضى ست سنوات ممتازة بين عامى 2007 و2013 وبرز كنجم حقيقى على سبيل الإعارة لمدة موسم.

فيما ينضم ريجيلون على أساس دائم مقابل حوالى 25 مليون جنيه إسترليني، بعد أن نجح توتنهام فى الفوز بالصفقة على حساب مانشستر يونايتد، على الرغم من امتلاك ريال مدريد بالفعل شرط جزائى فى عقده يقدر بـ 41 مليون جنيه إسترليني.

وسيدفع توتنهام جزءًا كبيرًا من أجر بيل البالغ 650 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا.