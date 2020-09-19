شكرا لقرائتكم مسعد عوض: أسوان فريق مميز يملك لاعبين كبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمن مسعد عوض حارس مرمى أسوان فوز فريقه أمام الزمالك في المبارة التي أقيمت اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز، قائلا: " هدفنا كان الفوز لنصحح مركزنا، والحمد لله على الفوز على الزمالك و3 نقاط غالية في توقيت صعب".

وقال مسعد عوض في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "أحمد كشري يثق بي، أسوان فريق جيد ولاعبيه كبار بأقل إمكانيات ويستحقون أكثر من ذلك والجميع رأى ذلك بعينه وإن شاء الله نحسم البقاء مبكرا".

وواصل: "نأخذ كل مباراة على حدة و9 النقاط السابقين حسنوا مركزنا لأن النقطة تفرق بالتأكيد، وأتمنى أن نظل على نفس المستوى، أما عن تتويج الأهلي، فالجميع يعلم أن الأهلي لا يحتاج فريق آخر يتسبب في حسم الدوري له، هو بطبيعة الحال كان سيفوز بالبطولة".

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حقق فريق أسوان فوزا تاريخيا على نظيره الزمالك بهدف نظيف سجله إبراهيم جلال، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، حيث يعتبر انتصار اليوم هو الأول فى تاريخ تماسيح النيل على الفارس الأبيض، وبهذا الفوز أهدى أبناء أحمد كشرى درع الدورى رسميا للنادى الأهلى متصدر المسابقة والذى كان يحتاج نقطتين فقط لحسم درع الدورى العام هذا الموسم.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط نهاية الموسمن بينما رفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة.

وقبل مباراة اليوم، التقى أسوان والزمالك 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أي فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.