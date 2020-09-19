زاراجوسـا: «الدكـة» سـر انتصـار شــباب الأهــلـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

يخوض شباب الأهلي مباراة فاصلة ومهمة أمام باختاكور الأوزبكستاني غداً الأحد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، ذلك ان خسارته ستعني وداعه رسمياً للبطولة.وما يزيد من صعوبة مهمة«الفرسان» أنه سيفقد قطبي دفاعه محمد مرزوق ويوسف جابر بسبب الإنذار الثاني.وكان شباب الأهلي أنعش آماله في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على شهر خودرو الإيراني بهدف نظيف للإسباني كوندي الذي شارك في آخر 12 دقيقة من المباراة.وأكد«الفرسان» امتلاكه دكة احتياط قوية، ذلك أن كوندي وقبله حارب عبدالله سجلا هدفي الفوز في مباراتي شهر خودرو بعدما شاركا من «الدكة».

من جهته، أعرب جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي عن سعادته بالفوز الصعب على فريق قوي ومنظم لا يعبر وضعه في المجموعة عن مستواه، مشيراً إلى أن تقارب الخطوط طوال المباراة حد من تقدم الخصم وتشكيله خطورة على المنطقة.

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وأضاف: «الأمور سارت كما خططنا،كنا نعرف أن منافسنا سيهاجم بحثاً عن الفوز،وقابلنا ذلك بتقارب الخطوط، وأنا سعيد بتمكن البديل كوندي من التسجيل كما فعل البديل حارب عبدالله في المباراة السابقة، لذلك أقول إن لدينا عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين القادرين على الوصول للشباك، ولا فرق بين اللاعب الذي يبدأ أساسياً أو من يجلس على«الدكة» التي جلبت لنا الفوز مرتين على نفس الفريق».

وقال عبد العزيز هيكل مدافع شباب الأهلي، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب: «سعادتي كبيرة بالفوز، الذي نستحقه، والروح القتالية العالية التي تحلى بها جميع لاعبي الفريق، ما سهل من مهمة الفوز الذي أعطانا دفعة معنوية هائلة لتقديم الأفضل».

وأضاف: «سنعمل على تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات حتى التأهل لدور ال16».