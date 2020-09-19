شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية قانونية للأكاديمية الألمــانية لكـــرة القـــدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وقعت الأكاديمية الألمانية لكرة القدم مذكرة تفاهم ورعاية قانونية مع مكتب الدكتورعدنان محمد الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية؛ لتولي دور الرعاية القانونية للأكاديمية، ويأتي ذلك في إطار نشر وتعزيز الثقافة في المؤسسات الرياضية وأكاديميات كرة القدم وهو ما سيكون له العديد من الإيجابيات في المحافظة على حقوق المؤسسات واللاعبين ومدة الرعاية لسنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً باتفاق الطرفين.
وقع الدكتور عدنان محمد الحمادي عن مكتبه، فيما وقع الكابتن محمد عفيفي عن الأكاديمية الألمانية لكرة القدم التي تمتلك مقراً رئيسياً في دبي وفرعاً في الشارقة.
وأكد الحمادي أن مكتبه سيعلن عن شراكات قادمة مع مختلف المؤسسات الرياضية والمجتمعية؛ وذلك لترسيخ ثقافة الرعاية القانونية في مختلف المؤسسات.
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