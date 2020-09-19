«رامز العزيز» يبحث عن كأس زايد في سردينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، عصر اليوم السبت، سباق كأس زايد لمسافة 2400 متر، من فئة القوائم، وكأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة ال12 ل«مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة».

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة التي هي امتداد للحضارة العربية.

وخصصت الجولة التاسعة لكأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ جائزته 25300 يورو، وتشارك فيه 7 خيول، ويبحث عن اللقب المرشح القوي «رامز العزيز» لمانويلا ديفارو، بإشراف اندو بوتي، وقيادة أنطونيو فريزو.

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وينافس على اللقب «زفيرو دو لوتوا» بقيادة جيافينو سانا، و«زيودوتو» بقيادة أندريا فيللي، و«أورجانو دي شيا» بقيادة أنجيليو سيتي، و«انترس ديل ما» بقيادة مياكول اراس، و«زفيرو دي شيا» بقيادة باسوكويل سالس، و«زو دو جاليريا» بقيادة ماريو سانا.

يجتمع لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة) لدعم صغار المربين والملاك، 15 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، وتبدو الحظوظ متساوية؛ نسبة لتقارب مستويات الخيول.

ويتقدم المتنافسين «الطويل» بقيادة جيافينو سانا، و«انوار باي مونيا» بقيادة ماريو سانا، و«بيل شات سار» بقيادة أندريا فريزو، و«بونريفي» بقيادة أنطونيو فريزو، و«بيلاد» بقيادة الساندرو«فيوري»، و«بولو دو أولي» بقيادة أنجلو سيتي.