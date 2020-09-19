دبي تحتضن النسخة الـ13 من بطولة «محاربي الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» لفنون القتال المختلط عن تنظيم النسخة ال13 في إمارة دبي، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2015، وتقام البطولة في 25 سبتمبر الجاري بقاعة «الروتندا» بفندق سيزر بالاس بجزيرة بلو ووترز، بتنظيم بالمز الرياضية.

تشهد البطولة 13 نزالاً في أوزان مختلفة، ويتنافس في النزال الرئيسي بطل محاربي الإمارات الحالي للوزن الثقيل البريطاني «تشي لويس باري» عن لقبه ضد البرازيلي المخضرم «فابيو مالدونادو» محارب «يو إف سي» الأسبق، الذي سيخوض نزاله الاحترافي رقم 41.

Advertisements

ومن جانبه قال فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة ومدير عام شركة بالمز الرياضية: «استضافة النسخة ال13 من البطولة في دبي خطوة مهمة وعلامة فارقة في تطلعنا نحو فتح آفاق جديدة والانطلاق بالبطولة نحو العالمية».

وأضاف: «حققت البطولة نجاحات غير مسبوقة في وقت قياسي، وتمكنت من ترسيخ مكانتها كواحدة من بطولات فنون القتال المختلطة، التي يتسابق المقاتلون من كافة أنحاء العالم على المشاركة فيها، وأصبحت تنافس بشعبيتها ومستواها الفني والتنظيمي من البطولات المميزة في هذا المجال».

وحول أهمية العاصمة أبوظبي للبطولة والقيمة التي أضافتها لبناء اسم ذائع الصيت لها، أضاف درويش: «ستظل «محاربي الإمارات» مدينة بنجاحها وشهرتها إلى الدعم اللامحدود الذي حظيت به من أبوظبي والقيادة الرشيدة، ولا شك أن اقتران اسم البطولة لعاصمتنا الحبيبة أبوظبي في بداياتها قبل تغييره من «محاربي أبوظبي» إلى «محاربي الإمارات» أكسبها زخماً مازلنا نعوّل عليه لا سيما أن أبوظبي عاصمة القتال العالمية».

وأشار درويش إلى أن القاعة التي تستضيف هذه النسخة، ستعزز من عنصر الإبهار الذي طالما تميزت به البطولة، حيث تطل على مياه الخليج العربي مباشرة، وتعكس في خلفيتها الأضواء المتلألئة والإبهار المعماري الذي تتميز به إمارة دبي.