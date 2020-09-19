الهلال يقهر«كورونا» والظروف الصعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد رازفان لوتشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي بعطاء لاعبي «الزعيم» بعد التعادل مع باختاكور الأوزبكي 0-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية، رغم أنه لعب منقوصاً 10 لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

ورغم النقص بادر الهلال إلى الهجوم، وضاعت على مهاجمي الفريق أكثر من فرصة خطرة، ولم يهدد باختاكور مرمى «الزعيم» ولو بكرة واحدة.

وحافظ الهلال على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لباختاكور و6 لشباب الأهلي، في حين بقي رصيد شهر خودرو خالياً من النقاط وودع البطولة رسمياً.

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وقال الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال السعودي: راضون عن النتيجة، وعما قدمناه في المباراة، نحن في موقف صعب، ولكننا أظهرنا للجميع أننا نمتلك روحاً قوية، ونحن نتقدم نحو تحقيق طموحنا، كنا منضبطين في الدفاع، ولم نسمح للفريق المقابل بصنع أي فرصة للتسجيل، وضاعت علينا أربع فرص من أجل طرق الشباك.. وفي المجمل العمل الذي يقوم به اللاعبون رائع رغم كل الظروف التي نمر بها.

وتابع: الوضع الذي نمر به يجعل خياراتنا محدودة، ويفرض على كل اللاعبين أن يقدموا أفضل ما بوسعهم، ولا يكون عندهم أي مجال للمرور بيوم لتراجع الأداء.

وأكد المدرب الروماني «أعجبني أداء أمير كردي خلال المباراتين الأخيرتين، فرغم أنه لم يلعب منذ فترة طويلة، سواء بالدوري المحلي أو على المستوى القاري، فقد كان ينتظر لحظته لدعم الفريق، وقد قام بدوره بشكل كامل.. لاعب المحور ناصر الدوسري أيضاً برز في هذا الموقف، وكان من بين مجموعة اللاعبين التي قامت بدور محوري في المباراتين».