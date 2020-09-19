كلباء يكسب العروبة ودياً..ويقــابل الحصــن الخمــــيس

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فاز اتحاد كلباء على ضيفه العروبة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما، أمس الأول الخميس، على ملعب كلباء، ضمن استعدادات الفريقين لاستحقاقات الموسم الجديد، وسيطر الفريق الكلباوي على أغلب مجريات المباراة؛ بعد أن نجح في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق هدافه التوجولي بنبيل مالابا من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البرازيلي جونيور فيرنانديز هدف التعزيز الثاني، فيما أحرز الفرنسي فاتري ساخي هدف العروبة الوحيد في شوط اللعب الثاني، وأتاح مدربا الفريقين الفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين؛ للوقوف على مستواهم الفني.
وأعرب الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء عن ارتياحه للمستوى الفني الجيد الذي وصل إليه فريقه والأداء القوي الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، إلى جانب التصاعد الملحوظ في المردود البدني، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية من التحضير مهمة للغاية لهضم الخطط والأداء التكتيكي، فضلاً عن رفع معدلات التجانس والانسجام في صفوف الفريق وتطوير المهارات الفردية للاعبين.
وكشف المدرب داسيلفا عن خوض تجربة جديدة مع دبا الحصن يوم الخميس المقبل؛ من أجل مزيد من التحضير والمحافظة على جاهزية الفريق، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المضنية التي تبذلها شركة الكرة بالنادي؛ عبر توفير كل معينات النجاح ودعم صفوف الفريق بالعديد من العناصر الجديدة؛ من أجل تقديم موسم مميز يرضي تطلعات الجماهير الكلباوية.
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