شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يسجل حارسي مرمى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاض الهلال مباراة باختاكور في غياب 10 لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولم يتواجد في قائمة البدلاء سوى خمسة لاعبين ليس من بينهم حارس مرمى.
ووافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الهلال السعودي تسجيل حارسي مرمى بديلين في تشكيلة الفريق الذي يشارك حالياً في دوري أبطال آسيا 2020، بناء على طلب بطل السعودية بتسجيل حارسي المرمى عبدالله يحيى البيشي، وأحمد فهد الجبيع، مكان محمد الواكد، ونواف الغامدي.
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