شكرا لقرائتكم خبر عن «الكالتشيو» ينطلق اليوم بتوقعات المنافسة المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أن أنهى الموسم الماضي متأخراً بفارق نقطة عن يوفنتوس البطل، يبدو إنتر ميلان الأقرب من أجل وضع حد لهيمنة فريق «السيدة العجوز» الذي توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع توالياً.

وعلى الرغم من النتائج المتأرجحة التي حققها بعد استئناف الموسم، تمكن يوفنتوس من الاحتفاظ بلقب «الكالتشيو» بقيادة المدرب ماوريتسيو ساري الذي أقيل لاحقاً من منصبه بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي، تاركاً المهمة لنجم الوسط السابق أندريا بيرلو الذي ستكون الأنظار متوجهة إليه لمعرفة إذا كان سينجح في اختبار أول تجربة تدريبية له.

ويأمل إنتر إزاحة فريق «السيدة العجوز» عن العرش والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2010 حين أحرز ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا) بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويبدأ إنتر الذي عزز صفوفه هذا الصيف بالمغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد الإسباني والظهير الصربي ألكسندر كولاروف من خصمه المحلي روما وتعاقد نهائيا مع التشيلي ألكيسيس سانشيز وستيفانو سينسي ونيكولو باريلا بعد أن لعبوا في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، مشواره السبت المقبل في المرحلة الثانية على أرضه ضد فيورنتينا قبل أن يخوض بعدها بأربعة أيام مباراته المؤجلة مع بينيفنتو.

ويفتتح الموسم الجديد اليوم السبت بمباراتين تجمعان فيورنتينا بتورينو، ثم هيلاس فيرونا بروما.

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وستكون الأنظار موجهة الأحد الى «أليانز ستاديوم» حيث يخوض يوفنتوس اختباره الرسمي الأول بقيادة بيرلو على أرضه ضد سمبدوريا.

ويبدأ «بيانكونيري» الموسم الجديد من دون أن تتبلور صورة التشكيلة التي شهدت قدوم البرازيلي آرثر من برشلونة الإسباني في صفقة حصول الأخير على البوسني ميراليم بيانيتش، واستعارة الأمريكي الشاب وستون ماكيني من شالكه الألماني، وانضمام السويدي ديان كولوسيفسكي بعد أن أمضى موسمه الأول كلاعب في «السيدة العجوز» معاراً لبارما.

ويعمل يوفنتوس على تعزيز هجومه،وتتحدث التقارير عن إمكانية التعاقد مع البوسني إدين دزيكو من روما في حال لم تنجح الإدارة في ضم المهاجم الأوروغوياني لبرشلونة لويس سواريز.

وسيكون أتالانتا ولاتسيو اللذان تأجلت المواجهة بينهما في المرحلة الافتتاحية حتى 30 سبتمبر، مرشحين مرة أخرى للمنافسة، أقله على التأهل الى دوري الأبطال، ومن خلفهما ميلان الذي قرر الاعتماد مجدداً على المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

ويعول ميلان الذي كان آخر الأندية التي تتوج بلقب الدوري عام 2011 قبل أن يحتكره يوفنتوس، على حنكة وخبرة إبراهيموفيتش (39 عاماً) وشباب وحماس الوافد الجديد من بريشيا ساندرو تونالي (20 عاما).

ويبدأ ميلان سعيه لتحسين المركز السادس الذي أنهى به الموسم الماضي، بعد غد الاثنين ضد بولونيا في ختام المرحلة التي تشهد غداً الأحد مباريات بين بارما ونابولي، جنوى وكروتوني، ساسوولو وكالياري، إضافة الى يوفنتوس وسمبدوريا.