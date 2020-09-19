شكرا لقرائتكم خبر عن هيجواين إلى إنتر ميامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم لمالكه الإنجليزي ديفيد بيكهام، عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني، جونزالو هيجواين. وانضم هيجواين (32 عاماً) في جنوب فلوريدا إلى زميله السابق في «السيدة العجوز» الفرنسي بليز ماتويدي، حيث سيواجه شقيقه الأكبر فيديريكو الذي يدافع عن ألوان فريق دي سي يونايتد. وخاض هيجواين ثلاثة نهائيات في كأس العالم.

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