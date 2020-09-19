شكرا لقرائتكم خبر عن قطبا مانشستر يعودان إلى «البريميرليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض ليفربول اختباراً جدياً مبكراً في سعيه للدفاع عن اللقب عندما يحل ضيفاً على تشيلسي «المتجدد» غداً الأحد في قمة المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي تشهد دخول قطبي مانشستر المنافسة؛ من أجل العودة إلى منصة التتويج، بعدما غابا عن المرحلة الأولى؛ لتأخر نهاية موسمهما الماضي قارياً.
ويلعب مانشستر يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس، اليوم السبت، فيما يحل مانشستر سيتي بطل 2018 و2019 ضيفاً على ولفرهامبتون بعد غد الاثنين في ختام المرحلة.
ويمني أرسنال مواصلة انطلاقته القوية عندما يلاقي اليوم أيضاً وست هام يونايتد، في حين يلعب إيفرتون مع ألبيون وليدز مع فولهام.
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