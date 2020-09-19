الشرطة سعيد بالفوز التاريخي على أهلي جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب عبد الغني شهد مدرب نادي الشرطة العراقي عن سعادته بما قدمه لاعبو فريقه، بعدما حققوا الفوز أمام الأهلي السعودي بنتيجة 2-1، والذي كان تاريخياً للفريق بعد 12 مباراة منذ 2004 لم يعرف فيها طعم الفوز. وخاض الشرطة في النسخة الحالية للبطولة 12 مباراة فخسر في9 مباريات وتعادل في ثلاث،قبل أن يفوز الخميس على الأهلي.

وسجل سعد ناطق (14) ومازن فياض (65) هدفي الشرطة، في حين أحرز محمد المجحد (56) هدف الأهلي.

وحافظ الأهلي رغم الخسارة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط للشرطة ونقطة من مباراتين للاستقلال الإيراني، حيث ضمن الأهلي التأهل إلى دور ال16.

وقال عبدالغني شهد مدرب الشرطة: «نحن سعداء بالنتيجة والأداء،كرة القدم العراقية لا تستحق أن تكون في هذا الموقف بدون أي فوز في البطولة، حيث إن لدينا الكثير من المواهب الرائعة، وكرة القدم تحظى بشعبية كبيرة».