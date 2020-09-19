شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 متفرج في الملاعب الإيطالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، أمس الجمعة، أن ألف شخص سيتمكنون من حضور جميع المسابقات الرياضية المقامة في الهواء الطلق في إيطاليا ابتداء من يوم غد الأحد؛ وذلك عشية انطلاق الدوري المحلي لكرة القدم.
وقال سبادافورا في رسالة مكتوبة: «اعتباراً من الدورين نصف النهائي والنهائي» لدورة روما الدولية في التنس، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، المقررين يومي الأحد والاثنين، «سيتمكن ألف متفرج من حضور جميع المسابقات الرياضية التي ستقام في الهواء الطلق والتي ستحترم بدقة القواعد الصحية».
ولم يذكر الوزير أي رياضة أخرى غير التنس؛ لكن هذا القرار قد يسمح ليوفنتوس ببدء حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري كرة القدم أمام ألف متفرج مساء الأحد ضد سمبدوريا.
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